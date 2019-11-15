Белорусы собирают подписи за отставку Ермошиной

15 ноября начался сбор подписей под петицией кандидата в депутаты от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Анны Канюс, опубликованной на сайте change.org.

В петиции содержится требование немедленно провести расследование по факту искажения результатов голосования и подлога документов по выборам, возбудить уголовное дело, привлечь к ответственности председателя участковой избирательной комиссии № 37 и девушку с бюллетенями.

«Кроме того мы требуем отставки Лидии Ермошиной за превышение полномочий», — заявила Канюс.

Как сообщали Naviny.by, 15 ноября наблюдатель Юрий Вощенчук, зафиксировавший попытку вброса бюллетеней на избирательном участке в Бресте, лишен аккредитации.

Анна Канюс отметила, что избирком лишил аккредитации наблюдателя вместо того, чтобы разобраться, на каком основании снятая на видео девушка находилась на участке для голосования, а также каким образом и кто выдал ей бюллетени.

Ранее, 14 ноября в Минске, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина во время досрочного голосования на выборах в Палату представителей высказала мнение, что наблюдатель, перехвативший возле урны девушку с пачкой бюллетеней, должен быть лишен аккредитации.

На вопрос БелаПАН , будет ли ЦИК проводить проверку произошедшего, Ермошина ответила: «Я думаю, что самая главная проверка — это лишение данного наблюдателя аккредитации. Он совершил злостное нарушение закона, и гражданского, и избирательного. Во-первых, никого нельзя снимать — ни девушек, ни юношей — без их согласия. Снимать на избирательном участке можно только с согласия председателя участковой комиссии. Он не сделал ничего этого. Нельзя вертеться около ящика для голосования. И тем более нельзя требовать что-либо у граждан. Он что, участковый оперуполномоченный, чтобы ему демонстрировали, что у них находится в руках?»

По словам главы ЦИК, все, что совершил наблюдатель, «просто недопустимо». Она полагает, что участковая избирательная комиссия даст надлежащую оценку его действиям.

«Что же касается говорить о том, что у нее была пачка, то мы не знаем, что у нее было в руках, — сказала Ермошина. — И избирательная комиссия, если мы говорим о вопиющих фактах, совершенно ни при чем, потому что сам наблюдатель подтверждает, что избирательная комиссия выдала ей только один избирательный бюллетень. Поэтому тут это не более и не менее как инсинуации».

По словам Ермошиной, иногда граждане «опускают не только бюллетени, но и петиции в ящики для голосования, чтобы они дошли». «Поэтому здесь это все на уровне предположений, создан скандал, причем создан скандал по вине наблюдателя», — заявила она.