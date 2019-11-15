Белорусы собирают подписи за отставку Ермошиной
15 ноября начался сбор подписей под петицией кандидата в депутаты от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Анны Канюс, опубликованной на сайте change.org.
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«Кроме того мы требуем отставки Лидии Ермошиной за превышение полномочий», — заявила Канюс.
Как сообщали Naviny.by, 15 ноября наблюдатель Юрий Вощенчук, зафиксировавший попытку вброса бюллетеней на избирательном участке в Бресте, лишен аккредитации.
Анна Канюс отметила, что избирком лишил аккредитации наблюдателя вместо того, чтобы разобраться, на каком основании снятая на видео девушка находилась на участке для голосования, а также каким образом и кто выдал ей бюллетени.
Ранее, 14 ноября в Минске, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина во время досрочного голосования на выборах в Палату представителей высказала мнение, что наблюдатель, перехвативший возле урны девушку с пачкой бюллетеней, должен быть лишен аккредитации.
На вопрос
По словам главы ЦИК, все, что совершил наблюдатель, «просто недопустимо». Она полагает, что участковая избирательная комиссия даст надлежащую оценку его действиям.
«Что же касается говорить о том, что у нее была пачка, то мы не знаем, что у нее было в руках, — сказала Ермошина. — И избирательная комиссия, если мы говорим о вопиющих фактах, совершенно ни при чем, потому что сам наблюдатель подтверждает, что избирательная комиссия выдала ей только один избирательный бюллетень. Поэтому тут это не более и не менее как инсинуации».
По словам Ермошиной, иногда граждане «опускают не только бюллетени, но и петиции в ящики для голосования, чтобы они дошли». «Поэтому здесь это все на уровне предположений, создан скандал, причем создан скандал по вине наблюдателя», — заявила она.