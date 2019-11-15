Депутат Анна Канопацкая обсудила с Румасом возможности взаимодействия

15 ноября депутат Палаты представителей Анна Канопацкая встретилась с премьер-министром Сергеем Румасом.

На встрече обсуждалась возможность дальнейшего сотрудничества, сообщает БелаПАН .

«Мы определили основные сферы, которые надо было бы реформировать еще вчера и работу над которыми я начала в палате. Есть конкретные согласованные проекты реформ, над реализацией которых я буду работать», — отметила Анна Канопацкая.

Депутат не уточнила, в каком статусе будет этим заниматься после окончания каденции. Она отметила, что вопрос трудоустройства в правительство не поднимался.

«У нас одна общая цель: экономически развитая независимая Беларусь в центре Европы. Правительство в моем лице может видеть партнера в реализации этой цели. Тем более я не одна, у меня есть связи и с гражданским обществом, и с бизнесом, и с государственными структурами», — добавила Канопацкая.

Как сообщали Naviny.by, 5 ноября во время нулевого чтения бюджета Румас, отвечая на вопрос Канопацкой, предложил ей работу в правительстве.