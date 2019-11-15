На Октябрьской площади проходит предвыборная акция. Накануне задержана активистка

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В Минске на Октябрьской площади в 18.00 началась предвыборная акция «Встреча свободных людей». Накануне задержана экс-кандидат в депутаты Палаты представителей Ольга Николайчик.

Активистка кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в депутаты Палаты представителей Ольга Николайчик была задержана около 16.00. Она баллотировалась по столичному Уручскому округу № 109 и 28 октября была лишена регистрации кандидатом в депутаты. Ольга Николайчик планировала проводить на Октябрьской площади агитационный пикет.

Соратник активистки Леонид Кулаков рассказал, что она «вызвала такси, успела проехать несколько метров, после чего машину остановили сотрудники милиции». По словам Кулакова, женщина находится сейчас в УВД Центрального района, сообщает БелаПАН.

К 18.00 на площадь пришли два десятка журналистов, четыре правозащитника, около 10 потенциальных участников акции, а также силовики. На площади пластиковые ограждения, за которым находятся техника и люди в форме коммунальных служб, идет монтаж новогодней елки и ремонт плитки, которой вымощена площадь.

Сотрудники ГАИ временно запретили остановку и стоянку транспортных средств по периметру Дворца Республики.

К проведению акции на Октябрьской площади «Встреча свободных людей» неделю назад призвал координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Ольга Николайчик Город: Минск

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