На Октябрьскую площадь пришли около 60 человек

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На предвыборную акцию «Встреча свободных людей» на Октябрьской площади, в рамках агитационных пикетов оппозиционных кандидатов в депутаты Палаты представителей пришли около 60 человек, в том числе Ирина Халип, Вячеслав Сивчик, Нина Багинская, Николай Статкевич.

Стрим с места событий размещен на сайте «Радыё Свабода».

Предвыборная акция анонсировалась кампанией «Европейская Беларусь».  Встреча была назначена на 18.00. В этот же день там стали монтировать новогоднюю елку, огородив место вокруг нее пластиковыми блоками.


На Октябрьской площади проходит предвыборная акция. Накануне задержана активистка

Блогер из Орши Дмитрий Козлов через микрофон сообщил, что акция законна, поскольку проходит в рамках агитационных пикетов кандидатов в депутаты — представителей «Европейской Беларуси».

Режиссер Алексей Турович призвал Александра Лукашенко остановить строительство АЭС, встал на колени и с таким же призывом обратился к России и странам Европы.

«Я мог бы встретиться с вами лично, Александр Лукашенко, но нельзя допускать АЭС. Она не нужна ни России, ни Беларуси», — заявил Турович. Он потребовал от учителей и других работников бюджетной сферы «прекратить заниматься фальсификацией выборов».

Николай Статкевич поблагодарил «Европейскую Беларусь» за то, что она «обеспечила минчан елкой за полтора месяца до Нового года».

После этого социал-демократ, который является доверенным лицом кандидата в депутаты Елены Толстой (лидер не зарегистрированного в стране движения солидарности «Разам»), предложил собравшимся переместиться на площадь Свободы, подальше от работающей строительной техники, которая заглушает выступающих.

Часть людей его поддержала и выдвинулась к площади Свободы. В то же время Ирина Халип, представляющая «Европейскую Беларусь», заявила, что часть организаторов акции еще не добралась до места, и призвала подождать. На Октябрьской площади осталось около 30 человек и половина собравшихся журналистов. Около 18.25 они также двинулись к площади Свободы.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Город: Минск

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