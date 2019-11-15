На Октябрьскую площадь пришли около 60 человек

На предвыборную акцию «Встреча свободных людей» на Октябрьской площади, в рамках агитационных пикетов оппозиционных кандидатов в депутаты Палаты представителей пришли около 60 человек, в том числе Ирина Халип, Вячеслав Сивчик, Нина Багинская, Николай Статкевич.

Стрим с места событий размещен на сайте «Радыё Свабода».​

Предвыборная акция анонсировалась кампанией «Европейская Беларусь». Встреча была назначена на 18.00. В этот же день там стали монтировать новогоднюю елку, огородив место вокруг нее пластиковыми блоками.

Блогер из Орши Дмитрий Козлов через микрофон сообщил, что акция законна, поскольку проходит в рамках агитационных пикетов кандидатов в депутаты — представителей «Европейской Беларуси».

Режиссер Алексей Турович призвал Александра Лукашенко остановить строительство АЭС, встал на колени и с таким же призывом обратился к России и странам Европы.

«Я мог бы встретиться с вами лично, Александр Лукашенко, но нельзя допускать АЭС. Она не нужна ни России, ни Беларуси», — заявил Турович. Он потребовал от учителей и других работников бюджетной сферы «прекратить заниматься фальсификацией выборов».

Николай Статкевич поблагодарил «Европейскую Беларусь» за то, что она «обеспечила минчан елкой за полтора месяца до Нового года».

После этого социал-демократ, который является доверенным лицом кандидата в депутаты Елены Толстой (лидер не зарегистрированного в стране движения солидарности «Разам»), предложил собравшимся переместиться на площадь Свободы, подальше от работающей строительной техники, которая заглушает выступающих.

Часть людей его поддержала и выдвинулась к площади Свободы. В то же время Ирина Халип, представляющая «Европейскую Беларусь», заявила, что часть организаторов акции еще не добралась до места, и призвала подождать. На Октябрьской площади осталось около 30 человек и половина собравшихся журналистов. Около 18.25 они также двинулись к площади Свободы.