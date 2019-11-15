«Молодежный блок» организовал пикет перед зданием Министерства образования

15 ноября представители неформального объединения «Молодежный блок» вышли на третий пикет в Минске — на этот раз перед зданием Министерства образования, сообщает «Радыё Свабода» ​.

В частности, представители объединения требуют качественного высшего образования, современных методов работы ведомства и многое другое.

Два предыдущих пикета «Молодежного блока» проходили перед зданиями Белорусского государственного экономического университета и Минского Государственного Лингвистического университета.