«Молодежный блок» организовал пикет перед зданием Министерства образования

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15 ноября представители неформального объединения «Молодежный блок» вышли на третий пикет в Минске — на этот раз перед зданием Министерства образования, сообщает «Радыё Свабода»​.

В частности, представители объединения требуют качественного высшего образования, современных методов работы ведомства и многое другое.

Два предыдущих пикета «Молодежного блока» проходили перед зданиями Белорусского государственного экономического университета и Минского Государственного Лингвистического университета.

 

Фото и видео svaboda.org
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Тэги: пикет Молодежный блок Город: Минск

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