Белорусы продавали на родине украденные в России дорогие иномарки

Задержана организованная преступная группа белорусов, похищавшая на территории России дорогостоящие авто и продававшая их на родине.

Восемь жителей Беларуси оказались причастны к более сорока хищениям иномарок в России, сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telеgram-канале.

Следствие установило, что с 2014 по 2019 годы белорусы, в основном из Полоцка и Новополоцка, занимались кражами автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге. Затем представители преступной группы легализовывали их в Беларуси.

Как рассказал заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель, подозреваемые помещали похищенный транспорт в гаражи-отстойники, видоизменяли идентификационные номера и изготавливали поддельные документы, по которым затем продавали авто.

Он добавил, что по месту жительства и в других владениях подозреваемых во время обысков было изъято порядка 30 похищенных иномарок, в том числе «Хендай Солярис», «Нисан Х-треил», «Ауди Q-5», «Тайота Раф», «Ленд Ровер Фрилендер», «Киа Спортейдж», «Ауди Q7», «Ауди А4», «Фольксваген Тигуан» и другие.

У членов группы обнаружены также устройства для несанкционированного проникновения в автомобили, оборудование для изменения маркировки идентификационных номеров, иные приспособления, а также крупные суммы иностранной валюты.