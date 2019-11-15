С начала года в Беларуси возбуждено 3946 уголовных дел за незаконный оборот наркотиков

С января по октябрь 2019 года в Беларуси возбуждено 3946 уголовных дел за незаконный оборот наркотиков, сообщил следователь по особо важным делам главного управления процессуального контроля Следственного комитета Павел Заяц.

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В 2018 году в аналогичный период, по его словам, было заведено 4093 уголовных дела.

Павел Заяц отметил, что хотя количество уголовных дел снизилось, уровень наркоугрозы остается примерно таким же. Он подчеркнул, что в основном такие преступления совершаются бесконтактным способом, когда организаторы, курьеры, поставщики и «закладчики» не контактируют напрямую между собой.

С января по октябрь в суды направлено 1423 дела по статье 328 УК РБ. В качестве обвиняемых привлечено 1870 человек, сообщает БелаПАН .

Павел Заяц отметил, что в Беларуси есть тенденция выявления преступлений, которые продолжают совершаться в составе организованных групп.

Как сообщил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Андрей Саладовников, на 1 сентября 2019 года в исправительных учреждениях закрытого типа находилось 5732 человека, осужденных по статьям, связанным с распространением наркотиков. В воспитательных колониях находится 85 человек, из них девять несовершеннолетних.