Видеофакт. В Витебске пассажир авто задержан за дачу взятки сотруднику ГАИ
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На Московском проспекте в Витебске дорожный патруль остановил микроавтобус Renault. Когда сотрудники ГАИ проверяли у водителя документы, пассажир авто предложил милиционерам деньги за беспрепятственный проезд с акцизным товаром.
Купюры 44-летний мужчина оставил у рычага переключения коробки передач. После предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки, он не забрал деньги обратно,
В отношении пассажира возбуждено уголовное дело за дачу взятки.