Видеофакт. В Витебске пассажир авто задержан за дачу взятки сотруднику ГАИ

На Московском проспекте в Витебске дорожный патруль остановил микроавтобус Renault. Когда сотрудники ГАИ проверяли у водителя документы, пассажир авто предложил милиционерам деньги за беспрепятственный проезд с акцизным товаром.

Купюры 44-летний мужчина оставил у рычага переключения коробки передач. После предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки, он не забрал деньги обратно, сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

В отношении пассажира возбуждено уголовное дело за дачу взятки.