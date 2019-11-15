9 декабря в Париже пройдет саммит «нормандской четверки»

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины, сообщается в заявлении Елисейского дворца.

Впервые за три года Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Ангела Меркель​ обсудят процесс мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в «нормандском формате».

Однако Москва пока не подтвердила ни дату, ни сам факт согласования встречи «нормандской четверки», сообщает Би-би-си.

В заявлении Елисейского дворца сообщается: «Саммит состоится после значительного прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины, который, в частности, позволил отвести войска из нескольких районов».

Последняя встреча в «нормандском формате» состоялась в октябре 2016 года. Президентом Украины тогда был Петр Порошенко, а Францию возглавлял Франсуа Олланд.