Бывшего гендиректора БелОМО за взятки на пять лет отправили за решетку

73-летний бывший генеральный директор холдинга БеоОМО Вячеслав Бурский приговорен к пяти годам лишения свободы, его заместитель Владимир Кискин — к трем. Это минимальные сроки по инкриминируемым статьям.

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Решение 15 ноября вынес суд Первомайского района столицы.

Бурский обвинялся по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки), Кискин — по менее тяжелой ч. 2 этой же статьи, следует из сообщения пресс-службы Верховного суда.

Занимая должность гендиректора, «являясь лицом, занимающим ответственное положение», он через Кискина «получал на систематической основе вознаграждения» от руководителя одного из российских предприятий «за оказание содействия в заключении и исполнении договоров по изготовлению и поставке комплектов деталей».

В свою очередь, Кискин, «являясь должностным лицом», обвинен в том, что «на систематической основе» принимал для себя и Бурского вознаграждения от того же лица.

Срок бывшие топ-менеджеры БелОМОМ будут отбывать в колонии усиленного режима. По приговору суда они также на пять лет лишены права занимать руководящие должности.

Оба фигуранта до суда находились на свободе: первый под домашним арестом, второй — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Их взяли под стражу в зале суда сразу после объявления приговора, который в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Бурский и Кискин были задержаны в начале нынешнего года. 12 февраля уголовное дело прокомментировал Александр Лукашенко: «Они занижали стоимость, насколько я помню это уголовное дело. Там занижали цену на ваш товар, а разницу делили между потребителем в России и часть клали себе в карман».

Напомним, Вячеслав Бурский является доктором технических наук, профессором. Начал карьеру в 1970-м инженером, 14 лет проработал главным технологом и главным инженером. Холдинг БелОМО возглавил в 1992-м. Награжден орденами «Знак Почета», Отечества II и III степени.