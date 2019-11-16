Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

/ Общество
Просмотров: 242

В дополнительный рабочий день (белорусы на прошлой неделе отдыхали с четверга по воскресенье) погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления.

По прогнозам Белгидромета, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В некоторых районах сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Максимально воздух прогреется до +6..+11°C (в юго-западной части республики до +13°C).

В столице вероятность дождя слишком мала. Ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Столбик термометра в течение суток покажет:

  • утром +4..+6°C;
  • днем +7..+9°C;
  • вечером +6..+8°C.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском