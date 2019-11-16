Германия — Беларусь. На победе гостей можно много заработать

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Сегодня национаьная сборная Беларуси по футболу проведет в Мёнхенгладбахе заключительный поединок в рамках группового отборочного турнира на Евро-2020.

Экзаменовать команду Михаила Мархеля будут грозные немцы.

По словам главкома нашей команды, такие игры «остаются в памяти на всю жизнь как у футболистов, так и у тренеров». Мархель надеется, что тренировочный кэмп помог команде справиться с предматчевым волнением.

«Ответственная игра, заключительная, подводит итог нашему выступлению в отборочном цикле. Хотелось бы завершить на мажорной ноте этот турнир. Мы понимаем, что это топовый соперник, которому тоже надо выигрывать. Нам будет тяжело, но смотрим с оптимизмом…» — подчеркнул наставник.

Букмекеры выставили следующие максимальные коэффициенты на матч:

  • победа Германии — 1.05;
  • ничья — 17.00;
  • победа Беларуси 53.00.

Напомним, встреча соперников в Борисове 8 июня нынешнего года завершилась победой сборной Германии — 2:0. Тогда сборной хозяев руководил Игорь Криушенко.

Оставшиеся матчи в нашем отборочном квинтете:

16.11.

  • Северная Ирландия — Голландия;
  • Германия — Беларусь.

19.11.

  • Голландия — Эстония;
  • Германия — Северная Ирландия.

Положение команд в отборочной группе С:

  1. Голландия — 15 очков (6 игр; разница мячей 19-7),
  2. Германия — 15 (6; 20-6),
  3. Северная Ирландия — 12 (6; 8-7),
  4. Беларусь — 4 (7; 4-12),
  5. Эстония — 1 (7; 2-21).

Две лучшие команды группы выйдут в финальную часть чемпионата Европы.

На данный момент известны 12 финалистов: Англия, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Россия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Сюжет: ЕВРО-2020
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Тэги: футбол-сборная Евро-2020 Город: Менхенгладбах

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