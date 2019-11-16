Германия — Беларусь. На победе гостей можно много заработать
Сегодня национаьная сборная Беларуси по футболу проведет в Мёнхенгладбахе заключительный поединок в рамках группового отборочного турнира на Евро-2020.
Экзаменовать команду Михаила Мархеля будут грозные немцы.
По словам главкома нашей команды, такие игры «остаются в памяти на всю жизнь как у футболистов, так и у тренеров». Мархель надеется, что тренировочный кэмп помог команде справиться с предматчевым волнением.
«Ответственная игра, заключительная, подводит итог нашему выступлению в отборочном цикле. Хотелось бы завершить на мажорной ноте этот турнир. Мы понимаем, что это топовый соперник, которому тоже надо выигрывать. Нам будет тяжело, но смотрим с оптимизмом…» — подчеркнул наставник.
Букмекеры выставили следующие максимальные коэффициенты на матч:
- победа Германии — 1.05;
- ничья — 17.00;
- победа Беларуси 53.00.
Напомним, встреча соперников в Борисове 8 июня нынешнего года завершилась победой сборной Германии — 2:0. Тогда сборной хозяев руководил Игорь Криушенко.
Оставшиеся матчи в нашем отборочном квинтете:
16.11.
- Северная Ирландия — Голландия;
- Германия — Беларусь.
19.11.
- Голландия — Эстония;
- Германия — Северная Ирландия.
Положение команд в отборочной группе С:
- Голландия — 15 очков (6 игр; разница мячей 19-7),
- Германия — 15 (6; 20-6),
- Северная Ирландия — 12 (6; 8-7),
- Беларусь — 4 (7; 4-12),
- Эстония — 1 (7; 2-21).
Две лучшие команды группы выйдут в финальную часть чемпионата Европы.
На данный момент известны 12 финалистов: Англия, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Россия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.