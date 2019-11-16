У Беларуси не самые лучшие показатели по инфляции

Беларусь заняла шестое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе-октябре 2019 года.

Согласно проведенному БелаПАН анализу данных национальных органов статистики, Беларусь находилась: в январе-сентябре на пятом месте, в январе-августе — на шестом, в январе-июле — на четвертом, в январе-июне и январе-мае — на шестом, в январе-апреле — на пятом, в январе-марте — на втором, в январе-феврале — на третьем, в январе — на седьмом.

С начала года цены в стране увеличились на 3,9%. Такой же показатель зафиксирован и в Казахстане. Выше инфляция была в Узбекистане (11,4%), Таджикистане (6,5%), Молдове (5,8%), Грузии (5,6%) и Украине (4,2%).

Ниже она оказалась в Латвии (2,8%), Литве, России (по 2,4%), Эстонии (2,3%), Азербайджане (1,3%) и Кыргызстане (1,2%). В Армении отмечена дефляция (1,6%). По Туркменистану данные не опубликованы.

В октябре цены в Беларуси повысились на 0,5% — седьмой показатель вместе с Кыргызстаном. Лидерами стали Узбекистан (1,5%), Молдова (0,9%), Грузия (0,8%), Украина (0,7%), Армения и Казахстан (по 0,6%). Позади Азербайджан, Латвия (по 0,4%), Литва, Россия и Таджикистан (по 0,1%). В Эстонии цены снизились на 0,1%.

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за десять месяцев 2019 года на 4,1% (за сентябрь — на 0,6%).

Напомним, глава Нацбанка Павел Каллаур не так жавно заявлял, что монетарные власти «не видят серьезных рисков для ценовой и финансовой стабильности Беларуси в 2020 году».