Белорусский фильм поборется сразу за два «Оскара»

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Попадет ли выдвинутая Беларусью картина «Дебют» режиссера Анастасии Мирошниченко в шорт-листы самой престижной премии в мире кино станет известно через месяц. А 13 января попала ли в номинацию.

Белорусская работа будет бороться в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший документальный фильм, пишет afisha.tut.by.

Документальный фильм «Дебют» был снят в 2018 году.

 

 

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» конкурировать с белорусами будут 92 работы, а в «Лучший документальный фильм» — 158.

Вручение заветных статуэток пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что фильм режиссера Тодда Филлипса «Джокер», ставший самым кассовым в возрастной категории «17+», будет спорить за 16 их 24 «Оскаров».
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Тэги: Оскар кинопремия кино

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