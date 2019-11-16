Белорусский фильм поборется сразу за два «Оскара»

Попадет ли выдвинутая Беларусью картина «Дебют» режиссера Анастасии Мирошниченко в шорт-листы самой престижной премии в мире кино станет известно через месяц. А 13 января попала ли в номинацию.

Белорусская работа будет бороться в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший документальный фильм, пишет afisha.tut.by .

Документальный фильм «Дебют» был снят в 2018 году.

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» конкурировать с белорусами будут 92 работы, а в «Лучший документальный фильм» — 158.

Вручение заветных статуэток пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что фильм режиссера Тодда Филлипса «Джокер», ставший самым кассовым в возрастной категории «17+», будет спорить за 16 их 24 «Оскаров».