Беларусь — шестая по росту потребительских цен в этом году среди стран бывшего СССР

Беларусь заняла шестое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе—октябре 2019 года.

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Как свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики (в январе—сентябре — пятое место, в январе—августе — шестое, в январе—июле — четвертое, в январе—июне и январе—мае — шестое, в январе—апреле — пятое, в январе—марте — второе, в январе—феврале — третье, в январе — седьмое), с начала года цены в стране увеличились на 3,9%. Такой же показатель зафиксирован в Казахстане. Выше инфляция была в Узбекистане (11,4%), Таджикистане (6,5%), Молдове (5,8%), Грузии (5,6%) и Украине (4,2%). Ниже она оказалась в Латвии (2,8%), Литве, России (по 2,4%), Эстонии (2,3%), Азербайджане (1,3%) и Кыргызстане (1,2%). В Армении отмечена дефляция (1,6%). По Туркменистану данные не опубликованы.

В октябре цены в Беларуси повысились на 0,5% — седьмой показатель вместе с Кыргызстаном. Лидерами стали Узбекистан (1,5%), Молдова (0,9%), Грузия (0,8%), Украина (0,7%), Армения и Казахстан (по 0,6%). Позади Азербайджан, Латвия (по 0,4%), Литва, Россия и Таджикистан (по 0,1%). В Эстонии цены снизились на 0,1%.

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за десять месяцев 2019 года на 4,1% (за сентябрь — на 0,6%).