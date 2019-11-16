Беларусь — шестая по росту потребительских цен в этом году среди стран бывшего СССР
Беларусь заняла шестое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе—октябре 2019 года.
Как свидетельствует проведенный
В октябре цены в Беларуси повысились на 0,5% — седьмой показатель вместе с Кыргызстаном. Лидерами стали Узбекистан (1,5%), Молдова (0,9%), Грузия (0,8%), Украина (0,7%), Армения и Казахстан (по 0,6%). Позади Азербайджан, Латвия (по 0,4%), Литва, Россия и Таджикистан (по 0,1%). В Эстонии цены снизились на 0,1%.
В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за десять месяцев 2019 года на 4,1% (за сентябрь — на 0,6%).