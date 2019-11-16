Мясникович: если люди проявляют интерес к выборам, значит, доверяют институтам, которые у нас действуют

Интерес к парламентским выборам в Беларуси у граждан достаточно большой, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович 16 ноября на встрече с миссией наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Михаил Мясникович. Фото: БелаПАН

«Много молодых людей, которые проявляют интерес как избиратели, а многие баллотируются в парламент, — отметил Мясникович. — Ключевая тема здесь — это вопрос доверия. Если люди проявляют интерес к выборам, если люди идут на выборы (кто-то как избиратель, кто-то как кандидат), это значит доверие к тем институтам, которые у нас действуют, к законодательству. Люди связывают с этим большие надежды. Это обязывает нас работать очень ответственно».

По информации БелаПАН , Мясникович заявил, что Беларусь будет стремиться создать для работы наблюдателей МПА СНГ комфортные условия, чтобы «те грандиозные цели и задачи», которые поставлены перед ними, были успешно выполнены. «Безусловно, для нас очень важно, какова будет оценка со стороны коллег, которые в большей степени, чем, может быть, кто-то из дальнего зарубежья, знает суть и пожелания и избирателей, и народа для того, чтобы все было на высоком уровне».

По словам спикера СР НС, наблюдательные миссии от СНГ и МПА СНГ используют «комплексный, системный и, главное, объективный подход к оценке подготовительного периода и непосредственно самих выборов».

Мясникович отметил, что для наблюдения за выборами в Беларуси аккредитовано более тысячи наблюдателей, в том числе БДИПЧ ОБСЕ. «Не знаю, как вы выстроите работу. Может быть, где-то не только обмен мнениями, но и, если люди недостаточно объективно или однобоко освещают, где-то что-то подсказать», — заявил он.