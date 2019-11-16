Видеофакт. В аэропорту Сан-Франциско новый сотрудник — свинка Лилу

Международный аэропорт Сан-Франциско (США) зачислил в штат сотрудников свинку по кличке Лилу, вменив ей в обязанность снижать уровень стресса у пассажиров, которые проходят на посадку.









По словам Татьяны Даниловой, хозяйки пятилетней хрюшки, Лилу — часть программы Wag Brigade — занятые в ней животные взбадривают пассажиров перед полетом и настраивают их на спокойное путешествие, пишет издание «Вокруг света» со ссылкой на Daily Mail.

Данилова считает, что при встрече со свинкой-терапевтом люди чувствуют себя счастливыми, так как она отвлекает их от рутины и тревоги.

Свинка Лилу с пассажирами. Фото: fakty.ua

Менеджер по обслуживанию гостей аэропорта Дженнифер Казарян говорит, что Лилу — первая в мире свинья для терапии в воздушной гавани. Кроме того в программе Wag Brigade задействованы собаки разных пород и размеров.

Все терапевтические животные программы проходят специальное обучение. Они должны обладать неконфликтным характером, хорошими манерами и излучать дружелюбие.

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