Каждое шестое предприятие в Минске — убыточно

По данным главного статистического управления Минска, количество убыточных организаций столицы в январе—сентябре 2019 года по сравнению с таким же прошлогодним периодом выросло на 1,3% — с 238 до 241, их удельный вес — с 16,3 до 16,5%.

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Чистая прибыль столичных организаций составила 2 млрд 945,8 млн рублей, или на 21,6% больше, чем в январе—сентябре 2018 года. Прибыль до налогообложения составила 3 млрд 772,3 млн (+16,7%). Прибыль от реализации снизилась на 8,3% до 4 млрд 484,8 млн рублей.

Рентабельность продаж за девять месяцев составила 8,1% против 10,3% за январь—сентябрь 2018 года, рентабельность реализованной продукции — 10,3% против 12,6%.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска в текущих ценах составила 55 млрд 155,6 млн рублей, или на 9,9% больше, чем в январе—сентябре 2018 года.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг за год увеличилась на 12,1% до 43 млрд 529,9 млн рублей.