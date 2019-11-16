«Право выбора»: комиссии «рекордными темпами» завышают явку избирателей на участки

За четыре дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей наблюдатели кампании «Право выбора» зафиксировали 353 нарушения избирательного законодательства, сообщил во время онлайн-брифинга 15 ноября заместитель председателя Партии БНФ, пресс-секретарь кампании Алексей Янукевич. Трансляция велась на официальной странице «Права выбора» в «Фейсбуке», сообщает БелаПАН .

Онлайн-брифинг, слева - Алексей Янукевич. Скрин-шот с сайта «Права выбора» в «Фейсбуке»

Он отметил, что по-прежнему преобладают такие нарушения, как ненадлежащее обеспечение сохранности урн для досрочного голосования, а также расхождение числа проголосовавших, указанное в протоколах комиссий, с данными наблюдателей. По факту этих и иных нарушений за четыре дня голосования подано 204 жалобы.

По словам Янукевича, комиссии «рекордными темпами» завышают явку избирателей на участки. Он напомнил, что, по данным ЦИК, за четыре дня явка по всей стране составила 27,5%, но в округах, где присутствуют представители кампании «Право выбора», «наблюдатели насчитали гораздо меньше».

«Самая низкая цифра в Гомельском-Центральном округе № 33, там явка за четыре дня составила 8,9%, а по данным комиссий — 14,8%, то есть также значительно ниже, чем в целом дает госпожа Ермошина, — отметил пресс-секретарь наблюдательной кампании. — Самая высокая явка — 18,5% — зафиксирована в Коласовском округе № 106 в Минске, куда очень интенсивно идут голосовать из общежитий студенты. Они свидетельствуют, что их фактически принуждают, очень настойчиво заинтересовывают».

«То, что на округах, где «Право выбора» ведет наблюдение, официальные цифры явки значительно ниже, чем средние по стране, которые объявляет Лидия Ермошина, свидетельствует, что присутствие наших наблюдателей хотя и не сдерживает комиссии от манипуляций, все же вынуждает их делать это более осмотрительно и осторожно», — заявил Янукевич.

Кампания наблюдения «Право выбора» сформирована восемью политическими и общественными структурами: Объединенной гражданской партией, Белорусской социал-демократической партией (Грамада), Белорусской партией «Зеленые», Партией БНФ, оргкомитетами по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и Партии свободы и прогресса, движением «За Свободу» и независимым профсоюзом РЭП.

Представители кампании осуществляют тотальное наблюдение на всех участках девяти округов во всех областных центрах, Минске и Бобруйске (Брестский-Восточный № 3, Витебский-Чкаловский № 18, Гомельский-Центральный № 33, Гродненский-Центральный № 51, Бобруйский-Ленинский № 78, Могилевский-Ленинский № 84, Могилевский-Центральный № 85, в Минске — Пушкинский № 103 и Коласовский № 106).

Досрочное голосование стартовало 12 ноября и продлится до 16 ноября. Избирательные участки открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва — 17 ноября. В этот день участки будут работать с 8.00 до 20.00.