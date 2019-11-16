В Бобруйске лишен регистрации кандидат в депутаты от ОГП

Член Объединенной гражданской партии Александр Комар лишен регистрации кандидатом в депутаты Палаты представителей.

Александр Комар на предвыборном пикете. Фото: babruysk.by

Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь ОГП Анна Красулина, решение было принято 15 ноября на заседании избиркома 78-го Бобруйского-Ленинского избирательного округа. В предоставленном Красулиной решении избирательной комиссии указан ряд инцидентов, которые стали основанием для снятия кандидата.

13 ноября доверенное лицо кандидата Галина Смирнова находилась на участке голосования № 22 и, по мнению членов комиссии, вела себя вызывающе: «разговаривала на повышенных тонах, проверяла правильность опечатывания урны». Комар в этот момент находился у входа на участок и называл членов избиркома «фальсификаторами выборов».

Кроме того, 14 ноября на участке № 20 Смирнова требовала от председателя комиссии предоставить протокол заседания о лишении аккредитации наблюдателя от ОГП Пясецкого. Комар в это же время пытался выяснить количество проголосовавших на участке и «некорректно себя вел».

Далее в решении указывается, что 14 ноября на участке № 12 доверенные лица кандидата Галина Смирнова и Олег Желнов требовали протокол о лишении аккредитации наблюдателя от Белорусской партии левых «Справедливый мир» Голуба В.В. В документе сообщается, что Желнов при этом якобы угрожал председателю участковой комиссии Жанне Бокой уголовной ответственностью, а Комар показал ей удостоверение своего доверенного лица Анатолия Лебедько и выписку из протокола о направлении наблюдателем Голуба В.В.

По мнению комиссии, доверенные лица Смирнова и Желнов «ненадлежащим образом представляли интересы кандидата в депутаты во взаимоотношениях с участковой комиссией». Кандидата Комара обвинили в нарушении правил агитации (статья 47 Избирательного кодекса).

До этого Комару уже было вынесено предупреждение «за нарушение предвыборной деятельности» его доверенными лицами Смирновой и Желновым.

По мнению Красулиной, члены избирательной комиссии пытались избавиться от кандидата Комара любым способом, потому что на всех участках его округа все дни присутствуют независимые наблюдатели.

«Члены комиссии утверждают, что доверенные лица приходили и требовали протоколы заседаний, явку избирателей, то есть требовали соблюдения закона и фиксировали нарушения. То, что при этом их предупреждали об уголовной ответственности, трактовали как угрозы. Предъявить удостоверение Лебедько как доверенного лица Комар не мог, потому что у него его нет. Тем более какой смысл, если он сам кандидат», — заявила Красулина в комментарии БелаПАН.

Пресс-служба ОГП ранее сообщила, что предвыборная программа кандидата Комара была опубликована в газете «Бабруйскае жыццё» в отцензурированном виде. Оттуда были изъяты слова «С Лукашенко у страны нет будущего. Он завел страну в тупик».

Досрочное голосование началось 12 ноября и продлится до 16 ноября. Избирательные участки открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва — 17 ноября. В этот день участки будут работать с 8.00 до 20.00.