Директор БДИПЧ ОБСЕ уже в Беларуси и будет наблюдать за ходом голосования

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир посещает Беларусь, сообщила БелаПАН пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Катя Андруш.

Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. Фото: osce.org

«Госпожа Гисладоттир находится в Беларуси и будет наблюдать за ходом выборов в день голосования, как она делает это во всех странах ОБСЕ, в которых БДИПЧ проводит миссию по наблюдению за выборами», — сказала Андруш.

Она отметила, что нынешний визит не предусматривает никаких встреч, так как Гисладоттир «будет сосредоточена на наблюдении за выборами».

Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возглавила БДИПЧ в 2017 году, сменив на этом посту Михаэля Георга Линка. Это ее первый приезд в Беларусь.

К наблюдению за избирательной кампанией в Палату представителей Национального собрания Беларуси миссия БДИПЧ ОБСЕ приступила 15 октября.

Миссию возглавляет Кориэн Йонкер. В состав миссии входит основная группа из 11 экспертов для работы в Минске, а также 30 долгосрочных наблюдателей, которые с 23 октября следят за избирательной кампанией по всей стране. До 400 краткосрочных наблюдателей будут следить за ходом голосования в день выборов.

Предварительные выводы по итогам работы наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ представит на пресс-конференции 18 ноября. Окончательный отчет о наблюдении будет опубликован приблизительно через 6—8 недель после выборов.