Ешьте хлеб и картошку — их исключение из рациона опасно для сердца

О серьезной опасности многих диет врачи рассказывают довольно часто. И небезосновательно — это подтверждают многочисленные исследования. Очередное доказательство, что худеть с помощью диет — это прямая дорога на больничную койку, нашли ученые из США, сообщает unian.net со ссылкой на Ukrhealth.

Фото: almanac.com

В рамках исследования специалисты изучили более 13 тыс. историй болезней, которые заполнялись в течение двадцати лет. Проанализировав состояние здоровья этих пациентов, ученые установили, что люди вредили сами себе. Веря в то, что низкоуглеводные диеты приводят к снижению уровня инсулина, люди убивали собственное сердце.

Ученые пришли к выводу, что исключение из рациона углеводов очень опасно. Недостаточное употребление в пищу крахмалистых овощей (например, картофеля), каш, хлеба и фруктов приводило к появлению мерцательной аритмии. Из-за этого нарушения нормальной работы сердца люди чувствовали головокружения, постоянную усталость, испытывали проблемы с дыханием.

Кардиологи считают, что это происходило из-за отказа есть продукты, которые имеют противовоспалительные свойства. В связи с этим в предсердии происходил воспалительный процесс, который приводил к развитию опасной аритмии.

Причем часто люди даже не подозревали, что у них развилась мерцательная аритмия, потому что болезнь развивалась без симптомов. Когда болезнь диагностировали, было уже поздно, ведь за нарушениями возникали сердечная недостаточность, инсульт и другие опасные болезни сердечно-сосудистой системы.