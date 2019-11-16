В Глуском районе Skoda с тремя людьми опрокинулась в реку — двое погибли

Утром 16 ноября житель городского поселка Глуск двигался на автомобиле Skoda по проселочной дороге вдоль реки Птичь, с ним были две пассажирки.

На месте случившегося. Фото: sk.gov.by

Как сообщает на своем telegram-канале Следственный комитет Беларуси, на закруглении дороги водитель не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась с обрыва в реку.

Одной из женщин удалось выбраться на берег — добежав до ближайшего дома, она вызвала спасателей. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли автомобиль из Птичи. Однако, несмотря на реанимационные мероприятия, 38-летнего водителя и 48-летнюю пассажирку спасти не удалось.

Следственно-оперативная группа исследовала места случившегося.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертных исследований, проведение которых поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз.