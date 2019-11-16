В Глуском районе Skoda с тремя людьми опрокинулась в реку — двое погибли
Утром 16 ноября житель городского поселка Глуск двигался на автомобиле Skoda по проселочной дороге вдоль реки Птичь, с ним были две пассажирки.
Как
Одной из женщин удалось выбраться на берег — добежав до ближайшего дома, она вызвала спасателей. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли автомобиль из Птичи. Однако, несмотря на реанимационные мероприятия, 38-летнего водителя и 48-летнюю пассажирку спасти не удалось.
Следственно-оперативная группа исследовала места случившегося.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертных исследований, проведение которых поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз.