Олег Сенцов: Путин хочет накинуть Донбасс как ошейник на Украину

Украинский кинорежиссер и бывший российский политзаключенный Олег Сенцов считает, что президент России Владимир Путин не хочет отдавать оккупированный Донбасс, а накинуть его Украине как ошейник. Как сообщает УНИАН , об этом режиссер заявил в интервью BBC Украина.

Олег Сенцов. Фото: Delfi

«...Путин не хочет его (Донбасс – УНИАН) подарить — «заберите обратно, я устал». Это не совсем точный образ. Он хочет накинуть его на Украину, как ошейник. И дергать за него, чтобы сделать из Украины такую себе домашнюю, послушную собаку. Но так не получится. Наша страна — не собака. Мы слушать никого не будем, а такого человека и подавно. Мы — свободный народ и сами решаем свою судьбу», — заявил Сенцов.

По мнению Сенцова, возвращение Донбасса на условиях Путина ничего не даст: будут сепаратисты, российские войска и контроль территории без участия Украины.

«Де-юре это уже будет якобы Украина. Поднимут украинские флаги, посчитают, что это часть Украины, которую она контролировать не будет. Соответственно, можно снимать санкции с России, говорить, что Россия все выполнила, все хорошо, но Украина на это не пойдет», — добавляет он.

Одновременно Сенцов замечает, что в переговорах нет ничего плохого, потому что они — лучше, чем война.

«Если Зеленскому удастся вернуть наших пленных и прекратить боевые действия, я скажу, что у нас самый лучший президент, потому что это действительно важная задача. Если он это сделает — будет очень хорошо. А успех интеграции Донбасса при власти Путина — ну, это невозможная вещь. Так не будет», — подчеркнул режиссер.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит, «о чем вообще можно говорить».