Новый рекорд досрочного голосования на выборах в парламент — 35,77%

/ Выборы
Просмотров: 242

Правом досрочного голосования на парламентских выборах (12—16 ноября) воспользовалось 35,77% избирателей, сообщил Центризбирком.

В Гомельской области этот показатель составил 39,41%, в Могилевской — 39,11%, в Витебской — 38,26%, Минской — 37,49%, Гродненской — 36,50%, Брестской — 33,67%, в Минске — 28,56%.

На предыдущих парламентских выборах в 2016 году, согласно данным ЦИК, досрочно проголосовало 31,29% избирателей, в 2012 году — 25,9%.

Организаторы кампании наблюдения «Право выбора» сообщили на пресс-конференции утром 16 ноября, что, по их данным, официальные цифры явки завышены вдвое, отмечает БелаПАН.

Сюжет: Выборы в парламент
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы в парламент-2019 досрочное голосование

Другие материалы на эту тему:

Кто попадет в Палату № 7. Наш прогноз

Кто попадет в Палату № 7. Наш прогноз

В Гомеле на время пикета независимых кандидатов отключили уличное освещение

В Гомеле на время пикета независимых кандидатов отключили уличное освещение

На «Встречу свободных людей» пришло чуть более ста человек

На «Встречу свободных людей» пришло чуть более ста человек

Настоящее голосование. Выбирайте своего кандидата!

Настоящее голосование. Выбирайте своего кандидата!