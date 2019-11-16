Новый рекорд досрочного голосования на выборах в парламент — 35,77%

Правом досрочного голосования на парламентских выборах (12—16 ноября) воспользовалось 35,77% избирателей, сообщил Центризбирком.

В Гомельской области этот показатель составил 39,41%, в Могилевской — 39,11%, в Витебской — 38,26%, Минской — 37,49%, Гродненской — 36,50%, Брестской — 33,67%, в Минске — 28,56%.

На предыдущих парламентских выборах в 2016 году, согласно данным ЦИК, досрочно проголосовало 31,29% избирателей, в 2012 году — 25,9%.

Организаторы кампании наблюдения «Право выбора» сообщили на пресс-конференции утром 16 ноября, что, по их данным, официальные цифры явки завышены вдвое, отмечает БелаПАН.