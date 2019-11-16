Минское «Динамо» проиграло «Авангарду» в серии буллитов

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После двух побед подряд минское «Динамо» потерпело поражение. 16 ноября на «Минск-Арене» белорусский клуб КХЛ проиграл одному из лидеров лиги омскому «Авангарду» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

 

 

На 52-й минуте Райан Спунер в меньшинстве сумел убежать один на один с вратарем гостей и вывести «Динамо» вперед, но за 12 секунд до окончания третьего период «Авангард» сравнял счет — Свен Андригетто из-за ворот набросил шайбу на пяточек, и она от ноги Юнаса Энрота заползла в ворота.

В овертайме «Динамо» две минуты играло в большинстве, но вырвать победу не сумело. А в серии послематчевых буллитов все решил гол Сергея Широкова. Игроки «Динамо» не смогли реализовать ни один из пяти буллитов.

После 27 матчей у минского «Динамо» 23 очка и 10-е место в таблице Западной конференции, отставание от восьмого места составляет 7 очков. «Авангард» с 38 очками после 28 матчей занимает второе место на Востоке и третье в лиге.

Следующий матч «зубры» проведут 19 ноября в Нижнем Новгороде против «Торпедо».
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Тэги: КХЛ ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Райан Спунер Юнас Энрот Свен Андригетто Сергей Широков

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