Лишенные регистрации кандидаты пришли к ЦИК и сожгли свои удостоверения

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Представители гражданской кампании «Европейская Беларусь», баллотировавшиеся в Палату представителей седьмого созыва, но впоследствии снятые с выборов, сожгли удостоверения кандидатов возле входа в Центризбирком на площади Независимости в Минске.

Также было сожжено несколько удостоверений доверенных лиц экс-кандидатов, сообщает БелаПАН.

Организаторы акции призвали всех независимых кандидатов последовать их примеру и сняться с «фальшивых выборов».

На площадь Независимости пришло около 70 человек — участников прошедшей перед этим на площади Свободы акции «Встреча свободных людей», которую второй вечер подряд инициировала «Европейская Беларусь». Формально она состоялась в рамках агитационного пикета лидера движения солидарности «Разам» Елены Толстой, которая также заявила о снятии своей кандидатуры с выборов.

По пути от площади Свободы до площади Независимости произошло несколько инцидентов.

Возле здания КГБ неизвестный вырвал из рук участника шествия зажженный файер и ушел в направлении Октябрьской площади. На отрезке между КГБ и гостиницей «Минск» неизвестные в штатском повредили часть звукоусиливающей аппаратуры организаторов. В потасовке пострадала камера съемочной бригады «Радио Свобода». По словам корреспондента, камера снимает, но повреждена.

Акция завершилась около 20 часов.

В это же время, с 18 до 20 часов, на столичной улице Зыбицкой прошла предвыборная акция кандидатов в депутаты, представляющих «Молодежный блок». Она имела формат свободного микрофона, выступали также музыканты.

Собравшиеся обсуждали новый закон об отсрочках, антинаркотическое законодательство, распределение студентов, отъезд молодежи за рубеж, другие темы.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: Европейская Беларусь выборы в парламент-2019 Персона: Елена Толстая Город: Минск

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