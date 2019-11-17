Беларусь проиграла Германии в квалификации Евро-2020

/ Спорт
Просмотров: 65

Национальная сборная Беларуси матчем против команды Германии завершила квалификационный турнир к чемпионату Европы 2020 года.

Матч отборочной группы С состоялся вечером 16 ноября в Мёнхенгладбахе и завершился победой хозяев — 4:0 (Гинтер, 41, Горецка, 49, Кроос, 55, 83). На 75-й минуте Игорь Стасевич не реализовал пенальти — Мануэль Нойер парировал.

Состав сборной Беларуси: Гутор, Мартынович, Наумов, Матвейчик, Поляков, Маевский, Драгун, Стасевич, Ковалев (Скавыш, 78), Нехайчик (Бессмертный, 84), Лаптев (Лисакович, 68). Главный тренер: Михаил Мархель.

Состав сборной Германии: Нойер, Кох, Гинтер, Киммих, Кроос, Вернер (Брандт, 68), Клостерманн, Шульц, Горецка, Гнабри (Вальдшмидт, 84, Рюди, 91+), Гюндоган. Главный тренер: Йоахим Лёв

В первом матче этих соперников 8 июня на «Борисов-Арене» также сильнее были немецкие футболисты — 2:0. Тогда сборную Беларуси возглавлял Игорь Криушенко.

Сборная Германии получила путевку в финальный турнир чемпионата Европы.

В параллельном матче группы С 16 ноября в Белфасте встречались Северная Ирландия и Нидерланды — 0:0.

Сейчас в турнирной таблице лидирует Германия — 18 очков (7 матчей), далее следуют Нидерланды — 16 (7), Северная Ирландия — 13 (7), Беларусь — 4 (8), Эстония — 1 (7).

Квалификация в группе С завершится 19 ноября матчами Нидерланды — Эстония, Германия — Северная Ирландия. Сборная Беларуси в этот день проведет выездной товарищеский матч против Черногории.

Сюжет: ЕВРО-2020
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Евро-2020 футбол-сборная Персона: Игорь Криушенко Михаил Мархель Мануэль Нойер Йоахим Лёв

Другие материалы на эту тему:

Отбор на Евро-2020. Немецкий порядок белорусы хотят побить игровой дисциплиной

Отбор на Евро-2020. Немецкий порядок белорусы хотят побить игровой дисциплиной

Найдет ли Мархель своего Герасимца? Беларусь собирается повторить 1995 год

Найдет ли Мархель своего Герасимца? Беларусь собирается повторить 1995 год

Михаил Мархель возглавил сборную Беларуси по футболу

Михаил Мархель возглавил сборную Беларуси по футболу

Евро-2020. Убить мечту и смысл жизни

Евро-2020. Убить мечту и смысл жизни