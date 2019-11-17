Беларусь проиграла Германии в квалификации Евро-2020

Национальная сборная Беларуси матчем против команды Германии завершила квалификационный турнир к чемпионату Европы 2020 года.

Матч отборочной группы С состоялся вечером 16 ноября в Мёнхенгладбахе и завершился победой хозяев — 4:0 (Гинтер, 41, Горецка, 49, Кроос, 55, 83). На 75-й минуте Игорь Стасевич не реализовал пенальти — Мануэль Нойер парировал.

Состав сборной Беларуси: Гутор, Мартынович, Наумов, Матвейчик, Поляков, Маевский, Драгун, Стасевич, Ковалев (Скавыш, 78), Нехайчик (Бессмертный, 84), Лаптев (Лисакович, 68). Главный тренер: Михаил Мархель.

Состав сборной Германии: Нойер, Кох, Гинтер, Киммих, Кроос, Вернер (Брандт, 68), Клостерманн, Шульц, Горецка, Гнабри (Вальдшмидт, 84, Рюди, 91+), Гюндоган. Главный тренер: Йоахим Лёв

В первом матче этих соперников 8 июня на «Борисов-Арене» также сильнее были немецкие футболисты — 2:0. Тогда сборную Беларуси возглавлял Игорь Криушенко.

Сборная Германии получила путевку в финальный турнир чемпионата Европы.

В параллельном матче группы С 16 ноября в Белфасте встречались Северная Ирландия и Нидерланды — 0:0.

Сейчас в турнирной таблице лидирует Германия — 18 очков (7 матчей), далее следуют Нидерланды — 16 (7), Северная Ирландия — 13 (7), Беларусь — 4 (8), Эстония — 1 (7).

Квалификация в группе С завершится 19 ноября матчами Нидерланды — Эстония, Германия — Северная Ирландия. Сборная Беларуси в этот день проведет выездной товарищеский матч против Черногории.