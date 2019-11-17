На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

В воскресенье, 17 ноября, погоду на территории Беларуси будет определять западная периферия антициклона.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Сильных и долговременных дождей не прогнозируется.

Во многих регионах сгустится туман. В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности.

Белорусские спасатели советуют в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме. О рекомендациях Госавтоинспекции можно узнать здесь.

Ветер юго-восточный умеренный. Максимально в середине дня воздух прогреется до +6..+12°С.

В столице синоптики обещают сухую погоду (вероятность осадков крайне мала). В некоторых районах будет туман. Ветер юго-восточный умеренный. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: