После проигрыша «Авангарду» гендиректор минчан «наехал» на тренера гостей

После матча «Динамо-Минск» – «Авангард» (1:2) гендиректор белорусского клуба Дмитрий Басков вступился за своих хоккеистов.

Герой спорного эпизода экс-нападающий национальной сборной Беларуси Андрей Стась / Фото ХК «Динамо-Минск»

На пресс-конференции наставник омичей Боб Хартли некорректно, по его мнению, прокомментировал спорный эпизод с удалением капитана своей команды Андрея Стася.

«Я не могу быть довольным в этом матче удалением Стася. Считаю, Дюков также должен был быть наказан», — заявил Хартли.

По его мнению, клюшка не поднималась выше колена.

«Стась — очень дисциплинированный игрок, профессионал высшей пробы. Актеры должны играть в кино, а не в КХЛ. Дюков в этой ситуации сыграл как футболист, а не хоккеист», — высказался главком «Авангарда».

По словам Баскова, подобные комментарии не допустимы: «Бобу Хартли следует обращать внимание на игру своей команды и воздерживаться от оценок действий хоккеистов соперника».

Гендиректор «Динамо» подчеркнул, что в стане «зубров» хоть и собраны молодые игроки, но «им точно не откажешь в самоотдаче».

«Роман Дюков не актер и не футболист, а хоккеист нашего клуба. Тренеру «Авангарда» следует проявлять больше уважения к сопернику», — приводит пресс-служба «Динамо» слова своего руководителя.