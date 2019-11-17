Мархель увидел позитив в разгроме от немцев

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Главком национальной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель считает, что в некоторых эпизодах в игре белорусов были видны позитивные моменты.

В заключительном поединке отборочного турнира к Евро-2020 наша команда крупно уступила в гостях немцам — 0:4.

«Результат для нас неутешительный, — заявил наставник. — Но я, как главный тренер, вижу позитивные моменты в нашей игре».

В качестве примера он привел игру в обороне в первом тайме и действия команды в атаке во втором.

«Не собираемся посыпать голову пеплом. Будем продолжать работать, делать выводы из игры. Для нас эта игра очень полезна во всех планах: с таким соперником мы не каждый день играем, поэтому это очень важный опыт для нас», — приводит пресс-служба АБФФ слова Мархеля.

Напомним, на данный момент турнирное положение в квинтете С следующее:

  1. Германия — 18 очков (7 игр; разница мячей 24-6),
  2. Голландия — 16 очков (7 игр; 19-7),
  3. Северная Ирландия — 13 (7; 8-7),
  4. Беларусь — 4 (8; 4-16),
  5. Эстония — 1 (7; 2-21).

19 ноября сыграют: Голландия — Эстония и Германия — Северная Ирландия.

Впервые в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту.

На данный момент заветную путевку уже завоевали 16 национальных дружин.

Матчи первенства примут 12 городов.

Три матча группового этапа, матч 1/8 финала, полуфиналы и финал примет «Уэмбли» (Лондон).

Три матча группового этапа, один четвертьфинал пройдут на следующих стадионах «Олимпийский» (Баку), «Арена Мюнхен», «Олимпико» (Рим), «Санкт-Петербург».

Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала примут: «Йохан Кройфф Арена» (Амстердам), «Сан-Мамес» (Бильбао), «Арена Националэ» (Бухарест), «Ференц Пушкаш» (Будапешт), «Паркен» (Копенгаген), «Дублин Арена», «Хэмпден Парк» (Глазго).
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Тэги: футбол-сборная Персона: Михаил Мархель

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