Диетолог назвала самые вредные сладости
Любителям сладкого стоит задуматься и пересмотреть свой десертный рацион.
По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Людмилы Зотовой, для того, чтобы узнать о (без)вредности того или иного продукта, «можно пользоваться общей формулой: чем сложнее состав сладости, тем она вреднее», пишет
Специалист назвала топ-3 вкусностей, которые лучше избегать:
- Жаренные во фритюре сладости (пончики, чак-чак, хворост), где высокое количество простых сахаров сочетается с трансжирами;
- Дрожжевые десерты из теста;
- Шоколадные батончики, торты с большим количеством крема.
Эксперт подчеркивает, что с точки зрения микробиологии опасны все белковые (где используются сырые белки) и молочные десерты.
Безвредными она назвала мармелад, пастилу, зефир (на агар-агаре, а не на химических желеобразователях) и горький шоколад.
«И вообще, моносладость (плитка шоколада, варенье, мед) всегда лучше, чем сложносочиненный десерт с составом ингредиентов из 25 строк», — посоветовала диетолог.
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