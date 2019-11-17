Диетолог назвала самые вредные сладости

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Любителям сладкого стоит задуматься и пересмотреть свой десертный рацион.

Фото pixabay.com

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Людмилы Зотовой, для того, чтобы узнать о (без)вредности того или иного продукта, «можно пользоваться общей формулой: чем сложнее состав сладости, тем она вреднее», пишет «АиФ».

Специалист назвала топ-3 вкусностей, которые лучше избегать:

  1. Жаренные во фритюре сладости (пончики, чак-чак, хворост), где высокое количество простых сахаров сочетается с трансжирами;
  2. Дрожжевые десерты из теста;
  3. Шоколадные батончики, торты с большим количеством крема.

Названа новая опасность потребления сахара

Эксперт подчеркивает, что с точки зрения микробиологии опасны все белковые (где используются сырые белки) и молочные десерты.

Безвредными она назвала мармелад, пастилу, зефир (на агар-агаре, а не на химических желеобразователях) и горький шоколад.

«И вообще, моносладость (плитка шоколада, варенье, мед) всегда лучше, чем сложносочиненный десерт с составом ингредиентов из 25 строк», — посоветовала диетолог.

 

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Тэги: здоровье сладости

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