Наблюдатели: в Гомеле явка на «досрочке» завышена на 20%

В Гомеле кампания «Право выбора» подвела итоги наблюдения во время досрочного голосования на всех 40 участках Центрального округа №33.

Как сообщил БелаПАН координатор наблюдения Василий Поляков, расхождение между данными комиссий и наблюдателей по явке избирателей в среднем составляет 20%.

Таким образом, констатировал он, явка значительно завышена комиссиями.

К примеру, на участке №4 за все дни досрочного голосования наблюдатели насчитали 16,34% проголосовавших от списка, участковая комиссия — 26,80%. На участке №9 явка практически совпала: 14,6% — у наблюдателей, 14,88% — у комиссии.

На участке №18 наблюдатели насчитали 10,57% проголосовавших досрочно, комиссии — 31%, на соседнем участке №19 — соответственно 10,69 и 27,02%. На участке № 23 наблюдатели насчитали 7,03% проголосовавших, комиссия — 28,13%. На участке №30 комиссия отметила в протоколе 29,31% проголосовавших, данные наблюдателей — 8,36%.

«По многим участкам написаны жалобы в окружную комиссию и прокуратуру. Но понятно, какой будет ответ — приведут цитату из Избирательного кодекса, напишут, что наблюдатели не так наблюдали, а комиссиям они не имеют права не доверять. Выполнили установку главы ЦИК Лидии Ермошиной, чтобы явка на досрочном голосовании была 30%. Они сошлются, что в перечне полномочий наблюдателя нет такой функции, как установление количества пришедших на участок. Конечно, члены участковых комиссий нервничали, так как одно дело совершать преступление, когда никто не видит, и второе — при свидетелях», — прокомментировал Поляков.

По его словам, 16 ноября двум наблюдателям комиссии вынесли предупреждения, одному из них за то, что он ответил на вопрос избирательницы.

«Комиссия решила, что он мешал ее работе, и удалила его с участка, потом мы вернули его», — сообщил координатор наблюдения.

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