ЦИК: на 9 утра проголосовали 37,14% избирателей

На парламентских выборах по состоянию на 09:00 17 ноября по всей Беларуси проголосовали уже 37,14% избирателей.

Такие данные привела на пресс-конференции председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Всего пройдет восемь пресс-конференций.

Как сообщил глава информационного центра ЦИК, первый заместитель министра информации Павел Легкий, далее запланированы пресс-конференции 17 ноября — в 13:00 (телемост с Брестским и Витебским областными избиркомами), 15:00 (с Гомельским и Гродненским областными избиркомами), 17:00 (с Минским и Могилевским областными избиркомами), 19:00 (с Минским городским избиркомом), 21:00; 18 ноября — в 00:30 и 10:00.

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