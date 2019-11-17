ЦИК: на 9 утра проголосовали 37,14% избирателей

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На парламентских выборах по состоянию на 09:00 17 ноября по всей Беларуси проголосовали уже 37,14% избирателей.


Выборы в парламент 2019 года. Онлайн-репортаж

Такие данные привела на пресс-конференции председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Всего пройдет восемь пресс-конференций.

Как сообщил глава информационного центра ЦИК, первый заместитель министра информации Павел Легкий, далее запланированы пресс-конференции 17 ноября — в 13:00 (телемост с Брестским и Витебским областными избиркомами), 15:00 (с Гомельским и Гродненским областными избиркомами), 17:00 (с Минским и Могилевским областными избиркомами), 19:00 (с Минским городским избиркомом), 21:00; 18 ноября — в 00:30 и 10:00.

 

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Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Лидия Ермошина Павел Легкий

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