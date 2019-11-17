У подозреваемого в контрабанде пинчанина изъяли 65 тыс. евро и золотые слитки

Три года лишения свободы грозит 51-летнему пинчанину за контрабанду крупной партии бывших в употреблении шин, которые ограничены ко ввозу на территорию ЕАЭС субъектами хозяйствования.

По информации Брестской таможни, фигурант с июня по ноябрь «организовал незаконный ввоз бывших в употреблении шин для грузовых автомобилей из Польши и Германии».

Шины ввозились через белорусско-польскую границу под видом колес в сборе для грузовых автомобилей. А уже на территории Беларуси, России и Казахстана шины снимались и, соответственно, продавались.

Специалисты оценили груз в более 80 тыс. белорусских рублей.

Как сообщается, кроме более 2 тыс. шин для грузовиков у подозреваемого изъяли более 65 тыс. евро и золотые слитки.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 228 УК («Контрабанда»). Еще одним подозреваемым по уголовному делу признан 34-летний житель Брестчины.