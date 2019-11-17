Кандидату Игорю Марзалюку вынесено официальное предупреждение

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Окружная избирательная комиссия по Могилевскому-Ленинскому округу № 84 16 ноября вынесла официальное предупреждение кандидату в депутаты Игорю Марзалюку, сообщает mspring.online.

С жалобой на Марзалюка в избирком обратился его конкурент Александр Павлов. Он сообщил, что во время встреч Марзалюк с избирателями 6 ноября в средней школе № 35 и 7 ноября в гимнастическом зале «Багима» использовались агитационные материалы без выходных данных.

Директор средней школы № 35 подтвердил, что на стенде в актовом зале во время выступления Марзалюка действительно были размещены портрет и биографические данные, не согласованные с окружной комиссией.

Один из членов комиссии заметил, что Марзалюк является публичной личностью и его фото можно встретить везде.

Однако заместитель председателя окружной комиссии Татьяна Гришанова посчитала, что жалоба Павлова обоснованна: «Игорь Марзалюк избирается второй раз. Он прекрасно понимает, что и как он делает».

В итоге избирательная комиссия приняла решение вынести кандидату Игорю Марзалюку официальное предупреждение.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Игорь Марзалюк Александр Павлов Татьяна Гришанова Город: Могилев

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