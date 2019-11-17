Фотофакт. Первыми в Москве сегодня проголосовали Семашко с супругой

В 08:00 открылся избирательный участок, сформированный в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Первыми проголосовали посол Беларуси в РФ Владимир Семашкои его супруга.

Как сообщается, проголосовать на выборах находящиеся в России граждане Беларуси могут в трех городах. Кроме Москвы, это — Калининград и Санкт-Петербург (участки открыты в отделениях белорусского диппредставительства).

По словам дипломата, на московском участке в дни досрочного голосования проголосовали более 20% внесенных в списки избирателей.

«Новый состав парламента должен стать сплавом людей, которые уже работали в нем, и тех, кто придет с новыми идеями и инициативами», — приводит пресс-служба посольства слова Семашко.

Фото посольства Беларуси в РФ