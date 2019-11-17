Лукашенко рассказал, кого поддерживает на выборах

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Александр Лукашенко по традиции пообщался с журналистами на избирательном участке после того, как проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.


Выборы в парламент 2019 года. Онлайн-репортаж

Он отметил, что власть «будет поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в парламенте».

«Для меня это очень серьезный практический вопрос. Я не скрывал, что будем поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в этом парламенте», - сказал глава государства.

Лукашенко заявил, что он «заботится о том, чтобы после выборов в стране было лучше. Забота всех ветвей власти — сохранить суверенитет и независимость».

 

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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