Лукашенко рассказал, кого поддерживает на выборах

Александр Лукашенко по традиции пообщался с журналистами на избирательном участке после того, как проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.

Он отметил, что власть «будет поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в парламенте».

«Для меня это очень серьезный практический вопрос. Я не скрывал, что будем поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в этом парламенте», - сказал глава государства.

Лукашенко заявил, что он «заботится о том, чтобы после выборов в стране было лучше. Забота всех ветвей власти — сохранить суверенитет и независимость».