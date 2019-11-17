Фотофакт. Лукашенко проголосовал на выборах

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Александр Лукашенко принял участие в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.

По традиции глава государства голосовал на избирательном участке в университете физкультуры.

Фото пресс-службы президента

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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