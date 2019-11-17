Фотофакт. Лукашенко проголосовал на выборах 17.11.2019 / 12:00 / Выборы Просмотров: 173 A- A+ Александр Лукашенко принял участие в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания. По традиции глава государства голосовал на избирательном участке в университете физкультуры. Фото пресс-службы президента Сюжет: Выборы в парламент Оценка: Средняя: 1 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Александр Лукашенко Город: Минск Другие материалы на эту тему: Выборы в парламент 2019 года. Онлайн-репортаж Кто попадет в Палату № 7. Наш прогноз В Гомеле на время пикета независимых кандидатов отключили уличное освещение На «Встречу свободных людей» пришло чуть более ста человек