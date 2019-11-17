Лукашенко: на хрена нужен кому такой союз?
Во время общения с журналистами на избирательном участке по выборам депутатов парламента Александр Лукашенко ответил на вопрос, касающийся интеграции с Россией.
По его словам, белорусской стороне «каждый год подсовывают новые условия», из-за которых «мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем».
«Извините, на хрена нужен кому такой союз?» — задал глава государства риторический вопрос.
Лукашенко заверил, что «ни один из документов [об углублении интеграции с Россией], если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества».
Главными принципами он назвал «независимость и суверенитет».
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