Лукашенко: на хрена нужен кому такой союз?

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Во время общения с журналистами на избирательном участке по выборам депутатов парламента Александр Лукашенко ответил на вопрос, касающийся интеграции с Россией.

По его словам, белорусской стороне  «каждый год подсовывают новые условия», из-за которых «мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем».

«Извините, на хрена нужен кому такой союз?» — задал глава государства риторический вопрос.

Лукашенко заверил, что «ни один из документов [об углублении интеграции с Россией], если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества».

Главными принципами он назвал «независимость и суверенитет».

 

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Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Союзное государство Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко

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