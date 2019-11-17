«По этому поводу не парюсь». Лукашенко все равно, как за границей оценят выборы
Александр Лукашенко признался, что, хоть и переживает за оценку выборов в Беларуси за рубежом, «по этому поводу париться не привык».
Он подчеркнул, что выборы, прежде всего, проводятся для своего народа и по существующим законам.
Глава государства отметил, что власть целенаправленно не стала «создавать напряженности вокруг этих скандалов, которые произошли на избирательных участках».
Лукашенко сообщил, что закончится избирательная кампания и тогда «разберемся с этими случаями».
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