«По этому поводу не парюсь». Лукашенко все равно, как за границей оценят выборы

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Александр Лукашенко признался, что, хоть и переживает за оценку выборов в Беларуси за рубежом, «по этому поводу париться не привык».

Фото пресс-службы президента


Выборы в парламент 2019 года. Онлайн-репортаж

Он подчеркнул, что выборы, прежде всего, проводятся для своего народа и по существующим законам.

Глава государства отметил, что власть целенаправленно не стала «создавать напряженности вокруг этих скандалов, которые произошли на избирательных участках».

Лукашенко сообщил, что закончится избирательная кампания и тогда «разберемся с этими случаями».

 

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Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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