Лукашенко: потом скажут «мол, этот диктатор наклонил общество»

Александр Лукашенко пообещал привлечь к ответственности всех, кто занимался провокациями на выборах.

Фото пресс-службы президента

Он назвал членов избиркомов «бойцами невидимого фронта», потому что им порой «приходится работать в непростых условиях, сталкиваться с провокациями».

«Мы все эти случаи задокументировали и с этими людьми разберемся по закону», — пообещал глава государства.

Сейчас же власть этого не делает, потому что «потом некоторые могут сказать, мол, этот диктатор наклонил общество, людей, что-то не давал делать и прочее...»

Ранее сообщалось, что Лукашенко сообщил журналистам о позиции властей не поднимать шум «вокруг этих скандалов, которые произошли на избирательных участках».

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