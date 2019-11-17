Лукашенко: потом скажут «мол, этот диктатор наклонил общество»
Александр Лукашенко пообещал привлечь к ответственности всех, кто занимался провокациями на выборах.
Он назвал членов избиркомов «бойцами невидимого фронта», потому что им порой «приходится работать в непростых условиях, сталкиваться с провокациями».
«Мы все эти случаи задокументировали и с этими людьми разберемся по закону», — пообещал глава государства.
Сейчас же власть этого не делает, потому что «потом некоторые могут сказать, мол, этот диктатор наклонил общество, людей, что-то не давал делать и прочее...»
Ранее сообщалось, что Лукашенко сообщил журналистам о позиции властей не поднимать шум «вокруг этих скандалов, которые произошли на избирательных участках».
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