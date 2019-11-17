Лукашенко назвал причины, по которым он может не подписать документы от углубленной интеграции

Александр Лукашенко не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если он будет противоречить белорусской Конституции.

Об этом глава государства заявил журналистам 17 ноября на избирательном участке.

Кадр из трансляции телеканала ОНТ

«Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Премьер-министр уже сказал, это выработанная позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны», — подчеркнул официальный лидер.

Лукашенко заявил, что Беларусь — «не нахлебница и не хочет ею быть». «А вы знаете, какой дефицит в торговле у нас с Россией? Под девять миллиардов долларов ежегодно. Где мне взять эти девять миллиардов, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Эти деньги надо заработать на российском рынке. А нам выстроили барьеры и не пускают туда по отдельным видам товаров. Это правильно? Нет. Конечно, мы с Россией воевать не будем, как Америка с Китаем. Но это неправильно», — сказал президент.

По его словам, Беларуси «каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем».

«Извините, на хрена нужен кому такой союз? Вот наша позиция. Об этом знает президент России. Мы с ним друзья, я ему открыто могу это сказать, да еще похлеще. Он мне может сказать», — заявил Лукашенко.

«Что это за союз, если мы каждый год теряем и условия ухудшаются. Это ненормально. Поэтому, если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону Россию, да и мы всегда будем приветствовать такой союз», — отметил президент.