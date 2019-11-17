Лукашенко сообщил, что будет баллотироваться на выборах президента

Общаясь с журналистами на избирательном участке после голосования на выборах в парламент, Александр Лукашенко сообщил, что будет баллотироваться в президенты.

Следующие выборы главы государства пройдут в Беларуси в 2020 году. Действующий президент заметил, что «считает для себя обязательным предложить свою кандидатуру, а люди сделают выбор».

Он также отметил, что «если обществу не нравится, как это организует президент, в следующем году смогут выбрать нового. Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду».

В ходе визита в Академию управления при президенте 18 октября Лукашенко также коснулся президентских выборов: «Власть, как дедушка Ленин говорил (Ленина же сейчас не учат), надо держать крепко. Если растопырило пальцами или я растопырю пальцы и буду тут вам все это объяснять, а не буду власть удерживать, но это моя главная задача».

«Говорят, вот он такой-сякой, за власть… Ну, слушайте, но если тебе дали эту власть, то ты ее должен держать. Ты ее не должен в грязь бросать, она уже у нас когда-то валялась в грязи. Это естественно. Но, конечно, надо удерживать приемлемыми какими-то методами, более или менее демократическими методами, если меня, допустим, касается. Чтобы люди это как-то нормально воспринимали. Не будешь же ты рулить в угоду там какому-то клану, который тебя окружает, и люди тебя все будут ненавидеть. Упаси господь, не дай бог», — сказал белорусский руководитель.