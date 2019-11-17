Лукашенко: мы с россиянами один народ

Александр Лукашенко не считает чем-то вопиющим тот факт, что между Беларусью и Россией существует «громадье вопросов».

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как заявил он, проще всего ему вести переговоры с российскими партнерами, так как «мы один народ, мы говорим на одном языке, мы думаем одинаково».

Впрочем, подчеркнул президент, «мы разные страны» со своими национальными интересами, целями и задачами.

Лукашенко отметил, что из-за большого количества возникших вопросов, которые до сих пор не решены, создается впечатление, что «у нас напряженка с Россией бешеная».

«Но эта напряженка характерна только братским дружественным странам», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее он заявил, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если он будет противоречить белорусской Конституции.

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