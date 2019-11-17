Официально: на выборах проголосовало уже более 46% избирателей

На парламентских выборах на 12:00 17 ноября проголосовали 46,06% избирателей, сообщил на пресс-конференции в Минске заместитель председателя Центризбиркома, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

В трех областях явка избирателей превысила порог в 50%: в Могилевской — 51,71%, Гомельской — 51,6%, Витебской области — 50,39%. В Минской области проголосовало 47,4% избирателей, в Гродненской — 46,27%, в Брестской — 41,2%, в Минске — 37,32%.

Во время пресс-конференции был организован телемост с руководством Брестской областной избирательной комиссии. Председатель комиссии Александр Коледа сообщил, что на данный момент выборы уже состоялись в одном из округов — Столинском №16.

«В Брестской области в 08:00 открылись все 911 участков для голосования, — сказал он. — Процесс голосования идет в штатном режиме, в соответствии с законодательством. На данный момент у нас 41,2% избирателей проголосовало. За процессом голосования на участках наблюдает более 5 тысяч национальных наблюдателей. Поступает информация и о присутствии на участках иностранных наблюдателей».

«Процесс голосования идет нормально, в областную и окружные комиссии на этот момент каких-то жалоб на ход голосования не поступало. Звонки от избирателей поступают, но, прежде всего, это связано с уточнением места для голосования. На данный момент каких-то конфликтных ситуаций, сложностей, проблемных моментов в работе комиссии не установлено», — добавил Коледа.

Видеосвязь также была установлена с руководством Витебской областной избирательной комиссии. Ее председатель Дмитрий Хома сообщил, что выборы состоялись в 9 из 14 округов области.

«На сегодня во всех округах борются 72 кандидата в депутаты, — отметил он. — Максимальное количество кандидатов в двух округах — в Лепельском №23 и Новополоцком №24. За весь период голосования никто из кандидатов с выборной гонки не снялся. Количество избирателей, включенных в списки для голосования, на данный момент составляет 854.788 человек. Досрочно проголосовало 38,26%. Все 768 избирательных участка начали свою работу в 08:00, в соответствии с законодательством, в том числе и 26 закрытых участка».

«Наблюдение за выборами осуществляет более 4,8 тысячи национальных наблюдателей, работают в области также международные наблюдатели. В день основного голосования на данный момент в областную избирательную комиссию жалоб и обращений не поступало. Был ряд обращений в ходе досрочного голосования, в первую очередь на какие-то вопросы, связанные с включением в списки. В целом процесс проходит в соответствии с законодательством. Каких-то проблем в избирательных комиссиях на данный момент нет», — заявил Хома.

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