В ЦИК сообщили, за что в Бобруйске лишили аккредитации 35 наблюдателей от ОГП

Замглавы ЦИК, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов рассказал журналистам о ситуации с лишением в Бобруйске аккредитации 35 наблюдателей от ОГП.

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На пресс-конференции 17 ноября он заявил, что с самого начала избирательной кампании ЦИК «обращал внимание на необходимость строгого соблюдения законодательства». Это касалось «самых различных элементов избирательной кампании — формирования инициативных групп, регистрации в качестве кандидата», сказал Ипатов. «Порой такие, на первый взгляд незначительные, вопросы очень серьезно влияют на реализацию норм на практике», — подчеркнул он.

«В данной ситуации, насколько я в курсе, вопрос лишения аккредитации связан, прежде всего, с тем, что не были оформлены документы, которые необходимо представлять в избирательную комиссию установленным образом, — заявил Ипатов. — Что я имею в виду: партия направляет своих наблюдателей, на своем собрании они делегируют этих наблюдателей. Составляется протокол, протокол должен подписываться председателем и секретарем комиссии. В данной ситуации все делалось наспех. Фамилия секретаря стоит одна, а подпись — другого человека. Это стало основной причиной того, что эти наблюдатели не направлены в установленном законом порядке».

Всего, по словам Ипатова, от политических партий в основной день голосования на выборах в парламент работает 3.073 наблюдателя, от общественных объединений — 30.769, иностранных международных наблюдателей — 1.030.

На сайте администрации Ленинского района Бобруйска размещено решение окружной избирательной комиссии Бобруйского-Ленинского округа № 78 о лишении аккредитации 35 наблюдателей от ОГП. В нем говорится, что Бобруйский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз провел анализ документов о направлении упомянутых наблюдателей для работы в округе. Как утверждается, в результате анализа было установлено, что в выписках из протокола заседания совета Бобруйской организации ОГП о направлении наблюдателей на участки для голосования в округе № 78 подписи от имени руководителя организации Дениса Худовца «выполнены иным лицом».

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