Лукашенко: Я и котов убивал, и надсмотрщиком был, и стрелял кого-то. Абсолютное вранье!

Со скандальными случаями на избирательных участках власти будут разбираться после выборов, чтобы не создавать напряженности вокруг этих случаев, заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов, сообщает БелаПАН .

Кадр из трансляции телеканала ОНТ

Членов избирательных комиссий глава государства назвал «бойцами видимого фронта», так как им приходиться работать в непростых условиях и сталкиваться с провокациями.

«Они сегодня на передовой. Ну что ж, это их время, судьба у них такая, надо выдержать. Я же не жалуюсь, когда на меня все шишки валятся: я там и котов убивал в детстве, и надсмотрщиком был, и стрелял кого-то. Что я только не делал! Абсолютное вранье! Никогда в жизни у меня такого не было. Можно ж проверить, но тем не менее ушат грязи вылит, но я терплю», — сказал Лукашенко.

По его словам, членов избиркомов «пытаются вытащить, шантажировать, спровоцировать на что-то, но они молодцы. Я знаю шесть случаев, когда поступили вот таким образом. У нас они задокументированы. И мы с этими людьми разберемся по закону… Вот проведем выборы и разберемся».

Лукашенко сообщил, что отдал распоряжение милиции и спецслужбам «пресекать жестоко подобные вещи, особенно когда начинают третировать семью, когда начинают расклеивать листовки, угрожать жизни председателей и членов комиссии».

Как отметил официальный лидер, «жестко — это значит, если какой-то, извините меня, мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, чтоб ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось… Отвернем голову и повыворачиваем руки, кто будет себя подобным образом вести».

Напомним, что 13 ноября на участке № 37, входящего в состав Брестского-Восточного избирательного округа № 3, наблюдатель Юрий Вощенчук зафиксировал попытку вброса бюллетеней.