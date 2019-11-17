Лукашенко, если надо, может посчитать, сколько стоит содержание общей с Россией системы ПВО

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Еще пять-семь лет назад Беларусь представила России цифры своих затрат на совместные проекты. «И знаете, приходится так на так, никто никому не должен», — заявил Александр Лукашенко 17 ноября, общаясь с журналистами после голосования на выборах депутатов.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«От Черного моря до Балтики мы видим всё. И у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать даже не в Беларуси, а в странах НАТО. Представьте, какие это затраты», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Официальный лидер напомнил, что в свое время согласился, чтобы белорусская система ПВО работала и в интересах России, была совместной.


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«Я на это пошел. Мы у них денег не просили. Но когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр провели и говорят, что мы нахлебники... Хорошо. Давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят. Я считаю, это не наш путь. Мы родные, близкие — белорусы и россияне. Нам нечего делить. Зачем мы это творим? Не мы в этом инициаторы», — подчеркнул Лукашенко.

«Дело не в цифрах. Я не бухгалтер и не собираюсь это считать, но если надо — посчитаем. Это стоит недешево», — заметил Лукашенко.
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Тэги: Единая система ПВО Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко

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