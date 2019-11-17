Выборы-2019: явка на 14:00 превысила 55%

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На парламентских выборах на 14:00 17 ноября проголосовало 55,47% избирателей.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Центризбиркома Вадим Ипатов, во всех округах Могилевской и Гомельской областей выборы состоялись, явка там составила 62,25 и 60,09% соответственно. В Витебской области проголосовало 61,12% избирателей, в Минской — 56,65%, Гродненской — 56,27%, Брестской — 52,09%, Минске — 44,57%.

«В Центральную избирательную комиссию приходят данные о том, что ряд избирательных участков уже закрывается, — сказал он. — В частности, я могу привести пример по Минской области — 31 избирательный участок уже закрыт. В Могилевской области таких участков 36».

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Вадим Ипатов

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